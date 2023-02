Où dormir à Paris ?

Paris ne manque pas d’hôtels renommés et parfois très chers. Et qui ne rêve pas d’un hôtel parisien parfait avec un balcon et une vue sur la Tour Eiffel ?

Mais quand on a un budget réduit, ce genre d’attentes est un peu irréaliste.

cela-dite vous inquiétez pas. Même si vous n’avez pas le budget de certains milliardaires en balade dans la capitale, Paris propose tout de même quelques superbes adresses et possibilités pour héberger tous les types de voyageurs.

Où loger à Paris ?

Au lieu de nous étendre sur la façon dont Paris est divisé en 20 arrondissements qui partent en spirale à partir du centre, je vous dirai que la plupart des visiteurs seront heureux de séjourner dans les 4e, 5e ou 6e arrondissements, près de la Seine. Ces endroits vous placeront au « cœur » de Paris et beaucoup des plus beaux sites seront accessibles à pied.

Le problème est que ces quartiers ont tendance à être chers et que vous aurez la compagnie de nombreux autres touristes. Alors très honnêtement, à moins de pouvoir séjourner dans une des grandes adresses de la capitale, ce n’est pas tout à fait ce que vous trouverez de plus glamour. Une fois que vous aurez quitté le « Centre touristique », vous trouverez des prix plus bas – pour les hôtels, et à peu près tout le reste d’ailleurs. Grâce à la proximité d’un arrêt de métro ou de bus, vous pourrez facilement accéder à tout Paris. Et pour le coup les transports à Paris sont plutôt bien fichus, aussi vous pourrez facilement visiter les principaux attraits de la capitale, faire du shopping, où que soit votre hôtel.

Comment choisir un hôtel

Pour moi, trouver l’hôtel parfait est une combinaison de prix, d’emplacement et de commodités. Je prends également en considération le charme et le décor, en gardant à l’esprit que je ne suis là que pour dormir finalement, mais que Paris, pour être idéale, doit nous laisser rêveur .

Les chambres d’hôtel parisiennes ont tendance à être petites par rapport aux normes internationales. Les familles auront probablement besoin de chambres communicantes, mais si les enfants sont trop jeunes pour rester dans leur propre chambre, il est possible de se contenter de triples, quads ou suites dans certains endroits.Un hôtel économique peut ne pas avoir d’ascenseur ni de climatisation. Certains, les moins étoilés, peuvent avoir une salle de bain commune au bout du couloir.

Le petit déjeuner est rarement inclus dans les tarifs de l’hôtel ; se rendre dans un café s’avère souvent plus économique (et plus agréable).

Prix : Il faut compter entre 50 et 150 euros pour une chambre économique à Paris. Le prix varie en fonction du lieu et de la saison. Sachez tout de même que le prix moyen d’une chambre à Paris tourne autour de 180 euros.

Emplacement : il est important d’être à proximité d’une ligne de métro et/ou de bus qui vous mène là où vous voudrez aller. Un accès facile à l’aéroport est également important. J’aime aussi être à proximité des restaurants et des magasins, mais cela décrit la plus grande partie du centre de Paris.

Les commodités : Je n’ai pas besoin de grand-chose si je cherche juste un endroit pour dormir. Je préfère une salle de bains privative et j’aimerais avoir un ascenseur si je suis à plus de deux étages. Je préfère une baignoire avec une douche plutôt que des douches de la taille d’une cabine téléphonique. Le wifi gratuit est plus important pour moi que d’avoir une télévision dans la chambre. Vous devrez décider de ce qui est important pour vous. Généralement pour les commodités essentielles il vous faudra plutôt miser sur un hôtel 3 étoiles.

Que signifient les étoiles ?

La classification officielle des hôtels français en étoiles a peu à voir avec le luxe d’une propriété et est basée sur les commodités offertes. Pour la plupart des voyageurs à petit budget, un hôtel 2 ou 3 étoiles fera plus que répondre à vos besoins – et dans certains cas, un 2 étoiles peut même être « plus agréable » qu’un 3 étoiles et dans le même sens un hôtel 3 étoiles pourra être de meilleure facture qu’un 4 étoiles.

Les hôtels à Paris sont inspectés par les autorités gouvernementales et classés en six catégories, de zéro à cinq étoiles. La grande majorité sont des hôtels deux et trois étoiles, qui sont généralement bien équipés. Tous les hôtels sont tenus d’afficher leurs tarifs, y compris la TVA, mais vous obtiendrez souvent des prix beaucoup moins élevés en ligne en réservant directement sur les sites officiels des hôtels, qui proposent invariablement les meilleures offres.

Quelques exemples d’hôtels

Mon site de recherche d’hôtels préféré pour Paris est hotelportroyal.fr. Je trouve le site facile à utiliser et j’aime le fait qu’il propose des fiches descriptives complètes des hôtels indépendants proposés. J’ai énuméré ci-dessous un échantillon d’hôtels économiques bien évalués. Les tarifs et les disponibilités peuvent varier en fonction de vos dates de voyage réelles.

Moins de 100 €.

Lux Hotel Picpus – Situé dans le 12ème arrondissement. Chambre supérieure à partir de 73€.

Hôtel France Albion – Situé près de l’Opéra. Chambre double à partir de 80€.

l’Hôtel Particulier – Studios situés près de la Bastille à partir de 50€.

Hôtel Nadaud – Près de Père LaChaise dans le 20ème arrondissement. Chambre double à partir de 64€.

Hôtel Metropolitan – Situé dans le 11ème, dans la région d’Oberkampf. Chambre double à partir de 75€.

Hôtel Aviatic – Bon emplacement à St. Germain, près des Jardins du Luxembourg. Chambre double à partir de 99€.

Hôtel Annexe – Situé dans le 11ème, non loin de la République. Chambre double à partir de 67€.

Entre 100 et 150 euros

Hôtel du Collège de France – Bien situé dans le Quartier Latin, Chambre double avec balcon à partir de 110€.

Hôtel des Grandes Ecoles – Emplacement pratique dans le quartier latin, chambre double à partir de 130€.

Hôtel Saint Merry – Situation centrale dans le Marais, Chambre double à partir de 130€.

Hôtel St. Jacques – Quartier Latin. Chambre double à partir de 130€.

Hôtel Cujas Pantheon – Quartier Latin. Chambre double à partir de 105€.

Hôtel Crayon – Près du Louvre. Chambre double à partir de 101€.

Une chambre exceptionnelle à très bon prix

Il existe à Paris quelques adresses d’établissement présentant des services et des commodités exceptionnels tout en gardant un tarif raisonnable.

C’est notamment le cas de l’hôtel 3 étoiles Urban Bivouac qui se range dans la catégorie des 3 étoiles car les chambres ne sont pas très grande, mais qui a tout des beaux hôtels 4 étoiles, sauf le prix. Avec des chambres à partir de 100 euros, puis des suites à moins de 250 euros, vous aurez tout pour passer un séjour de rêve à Paris.

Choisir un hôtel en banlieue parisienne

Pour les voyageurs qui visitent la France en voiture, et qui se rendent à Paris dans le cadre d’un voyage plus long, il est souvent préférable de trouver un hôtel en dehors de Paris, avec un parking sur place, plutôt que de se rendre en voiture dans le centre ville, où de nombreux hôtels ne disposent pas de parking – en particulier les hôtels des catégories de prix les plus basses.

Observations générales sur les hôtels de la périphérie de Paris

Avantages : les hôtels ont tendance à être moins chers et les chambres peuvent être plus grandes. Si vous choisissez un hôtel situé à proximité d’une gare, l’accès au centre de Paris peut être relativement facile et rapide.

Si vous prévoyez une visite à Versailles, vous feriez bien de prendre un hôtel dans la banlieue sud-ouest de Paris, ou à Versailles même. Si vous prévoyez de visiter Disneyland Paris, situé dans la banlieue extérieure à Marne la Vallée, alors un hôtel dans l’est de Paris serait plus utile.

Inconvénients : vérifiez que le coût de la chambre la moins chère n’est pas compensé par les frais de déplacement supplémentaires – mais n’oubliez pas qu’il est conseillé de ne pas prendre votre voiture en ville. De plus, si vous restez en banlieue, vous aurez moins de temps pour profiter de Paris la nuit.

Faire le choix d’un appartement

Pour les séjours plus longs, j’aime bien rester dans un appartement. De nombreuses locations sont disponibles pour un minimum de 7 nuits, certaines permettent des séjours plus courts. En raison des procédures d’arrivée et de départ moins souples et du travail supplémentaire que cela implique, je vous conseille de ne choisir un appartement que si vous restez au moins 5 nuits. Je ne vous recommande pas non plus de choisir un appartement pour une première visite, sauf si vous avez de l’expérience en matière de location de vacances.

Je vous suggère de faire appel à une agence réputée, car ces appartements seront gérés de manière professionnelle et seront moins chers que les hôtels. Pour les plus expérimentés, Airbnb peut être une bonne option, mais il faut faire preuve de plus de diligence.

Suggestions d’agences de location

Paris-Sharing – Représente les appartements d’Adrian Leeds et d’autres propriétés parisiennes.

Paris Best Lodge – Agence basée à Paris. Reconnu pour son excellent service à la clientèle. Très populaire – réservation à l’avance requise.

Airbnb – Recherchez des photos vérifiées par Airbnb et plusieurs bonnes critiques. Évitez les appartements dont l’hôte a déjà annulé la réservation.

VRBO – Recherchez des critiques positives réalistes et récentes. Un calendrier complet peut être un bon signe.

Camper à Paris

Planter une tente ou séjourner dans une cabane en bois ou une caravane – un confort de base et écologique dans un cadre de plein air – est une autre bonne façon de voir Paris et la région parisienne.

Le camping de Paris du Bois de Boulogne a été entièrement relooké à l’hiver 2014-2015 et offre désormais un confort accru et un confort moderne dans le cadre luxuriant d’une des deux forêts parisiennes. Un excellent moyen de découvrir la diversité de la biodiversité dans ce bois.

Le camping Huttopia Versailles, à quelques minutes du château de Versailles, est une autre option pour des vacances écologiques dans un superbe cadre naturel à 30 minutes de Paris centre. Huttopia met en œuvre les meilleures pratiques environnementales dans tous ses campings, comme vous le découvrirez au cours de votre séjour.

Informations complémentaires

Taxe de Séjour

La ville prélève une taxe de séjour par personne et par nuit :

Paaces (et assimilés) : 4,40 €

5 étoiles : 3,30 €

4 étoiles : 2,53 €

3 étoiles : 1,65 €

2 étoiles : 0,99 €

1 étoile et chambres d’hôtes : 0,88 €

Non évalué/non classé : 0.88 €

Terrains de camping 3 à 5 étoiles : 0,66 €

Campings 1 et 2 étoiles et marinas : 0,22 €

Accès à Internet

Le Wi-fi (qui se prononce « wee-fee » en français) est pratiquement toujours gratuit dans les hôtels et les auberges. Vous constaterez peut-être que dans certains hôtels, notamment les plus anciens, plus l’étage est élevé, moins la connexion wi-fi est fiable.

Fumer

Il est officiellement interdit de fumer dans tous les hôtels de Paris.